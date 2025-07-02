انحسار الكوليرا بولاية الخرطوم واستمرار رصد حالات في بعض الولايات

اكد اجتماع مركز عمليات الطوارئ في اجتماعه الثلاثاء برئاسة وزارة الصحة بالخرطوم عن الانحسار الكبير لوباء الكوليرا بولاية الخرطوم عقب التدخلات، فيما لازال التسجيل مستمرا ورصد عدد من المحليات ببعض الولايات ومنها شرق الجزيرة، بليل، تندلتي، الجبلين، الضعين، شيكان، معلنا تسجيل 730 إصابة ومنها 6 حالات وفاة خلال الاسبوع الوبائي رقم 25 من 21 إلى 27 يونيو المنصرم.

وكشف تقرير الترصد خلال الاجتماع بمقر المركز ، عن تسجيل 101 إصابة بالحصبة في 8 محليات بالبلاد في اسبوع ، واغلبها من محليات طويلة، تندلتي، ابوحمد، الكاملين حمرة الشيخ، وريفي خشم القربة، في حين الإصابات بالسحائي تراكميا 186 إصابة، ومنها 15 حالة وفاة من 7 ولايات، وبينها 64٪ مسجلة بولاية الجزيرة.

فيما أعلن تقرير الاستعداد لخريف 2025م، عن إعداد الخطة القومية، وتحديث فرق الإستجابة في 16 ولاية، بجانب توفير المعينات، لافتا إلى توفير إمداد من الصحة العالمية واليونسيف.

واشار تقرير صحة البيئة والرقابة على الأغذية، إلى مكافحة النواقل، وتفتيش 32008 محل للاغذية، من المستهدف 31146 محل بنسبة 103٪،ومراجعة التراخيص بعدد من الولايات، منوها إلى تدخلات في عدد من الولايات بالتعاون مع منظمات.

وقطع تقرير تعزيز الصحة، بتنفيذ الزيارات المنزلية بنسبة 99٪، بالإضافة إلى التدخلات المجتمعية وحلقات النقاش والمحاضرات، والاعلام الجوال، والرسائل بأجهزة الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

ونوه تقرير الإمدادات، إلى التباين في وفرة أدوية ومستهلكات الوبائيات بمخازن صندوق الإمدادات بالولايات، اعلاها بشمال كردفان 78٪ البحر الأحمر 71٪، من 56صنفا.وكذلك التباين في وفرة المحاليل للكوليرا والضنك. بجانب تلك الخاصة بطوارئ الخريف من اليونسيف والصحة العالمية.

إلى ذلك اورد تقرير المعمل القومي للصحة العامة، العينات المفحوصة، وموقف توفر المعامل بالولايات.

ولفت تقرير الحجر الصحي، عن وصول 14732 شخصاً للبلاد، ومغادرة 10509 شخصا، في حين عاد من ايران 28 شخصاً، وتردد على عيادات الطوارئ 813 شخص.

وحول انشطة صحة الأم والطفل، ذكرالتقرير منها استمرار تقديم الخدمات بكل الولايات، وتوفير التكلفة التشغيلية ل14 حضانة بدعم من برنامج الامم المتحدة الانمائي، وتنفيذ حملة التطعيم ضد مرض الكوليرا بمحلية الرهد بشمال كردفان، وتدريب 20 كادرا على المعالجة السريرية لحالات الاغتصاب بالقضارف، فضلا عن عقد ورشة العمل الثالثة والختامية لبرنامج الوبائيات الحقلي لولايات الوسط.

وفي تقرير أنشطة منصة الصحة الواحدة، تم التنسيق مع إدارة الإمداد لتوفير لقاح السعر لعشر ولايات، ومناقشة ادخاله ضمن اللقاحات المدعومة من صندوق الدعم العالمي. فيما جرى تفعيل اللجان الفرعية للمنصة، والتنسيق مع الشركاء للمشاركة في إعداد مقترح منحة البنك الدولي.

وقدمت إدارات الطوارئ بعدد من الولايات، تقاريرها عن الأوضاع الصحية،وتقريرا لنظم المعلومات الجغرافية. كما استمع الاجتماع،لتقرير عن أنشطة صندوق إعانة المرضى الكويتي ببعض الولايات، فضلا عن الأنشطة المشتركة مع اليونسيف.

ووجه وكيل وزارة الصحة د. هيثم محمد إبراهيم، بالمتابعة الدقيقة لاوضاع العائدين من دولة جنوب السودان، وإغلاق بؤر الوبائيات خاصة الكوليرا،وتحديد مواقيت انشطة طوارئ الخريف.