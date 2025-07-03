وزير التربية بشرق دارفور يثمن جهود حكومات الولايات المستضيفة لطلاب الولاية لجلوسهم لامتحانات الشهادة المؤجلة

ثمن الأستاذ حامد أحمد حامد الحندوك، المدير العام لوزارة التربية والتعليم بولاية شرق دارفور والوزير المكلف، جهود حكومات الولايات التي استضافت طلاب الولاية للجلوس لامتحانات الشهادة السودانية المؤجلة للعام 2024 مهنئا طلاب الولاية بمناسبة جلوسهم لامتحانات، والتي انطلقت في ظروف استثنائية بسبب الحرب التي شهدتها البلاد.

وأوضح الحندوك في تصريح لـ(سونا) أن عددًا من طلاب وطالبات الولاية يؤدون الامتحانات في ولايات مختلفة، منها الشمالية (دنقلا)، ونهر النيل (عطبرة)، والنيل الأبيض، مشيدًا بجهود حكومات وشعوب هذه الولايات على حسن الاستقبال والرعاية، وبإدارة امتحانات السودان لتسهيل إجراءات تسجيل الطلاب الوافدين.

وثمّن الحندوك الدور الكبير لأولياء الأمور والمعلمين والمعلمات الذين رافقوا أبناءهم رغم الظروف، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.

كما حيّا جهود حكومة إقليم دارفور، بقيادة والي شرق دارفور مولانا محمد آدم عبدالرحمن، على المتابعة والدعم، مثمنًا دور وزارة التربية والتعليم في تهيئة البيئة المناسبة وإصرارها على إنجاح الامتحانات في موعدها.