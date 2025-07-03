المجلس الاعلي لتنسيق شئون دينكا أبيي يبدأ زيارته للولاية الشمالية

بدا وفد المجلس الأعلى لتنسيق شئون دينكا أبيي الثلاثاء زيارته للولاية الشمالية برئاسة عمر أروب ملوال دينق .

وإستهل الوفد برنامج الزيارة بلقاء المدير التنفيذي لمحلية دنقلا مشرف المقاومة الشعبية بالمحلية دكتور مكاوي الخير الوقيع، كما زار الوفد رئاسة المقاومة الشعبية بدنقلا وإلتقى بنائب رئيس اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية بالشمالية اللواء (م) دكتور عبد الرحمن أحمد فقيري بحضور عدد من اعضاء المكتب التنفيذي للمقاومة الشعبية .

ورحب رئيس لجنة التنسيق والاتصال بالمقاومة الشعبية الاستاذ عبد اللطيف فضيل في تصربح (لسونا) بزيارة وفد المجلس للولاية والذي يضم عددا من الخبرات والمختصين بقضية أبيي في الاطار العام والتنمية والعمل السياسي وأشار إلى أن قضية أبيي تعتبر قضية كل السودان ولابد من اهل الشمال التعرف على القضية بشكل مفصل .

من جانبه أكد رئيس وفد المجلس الأعلى لتنسيق شئون دينكا أبيي لسونا أن الزيارة تأتي ضمن برامج المجلس وطوافه على الولايات المختلفة بهدف دعم وإسناد المجلس وأبناء أبيي للقوات المسلحة والأجهزة المساندة لها والمقاومة الشعبية والمستنفرين في معركة الكرامة مشيرا الى مشاركة أبناء منطقة أبيي في كافة محاور القتال دحرا للتمرد وبسطا للأمن والاستقرار .