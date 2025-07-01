والي الشمالية يلتقي وفد منظومة الصناعات الدفاعية

إلتقى والي الشمالية الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد بمكتبه الثلاثاء وفد منظومة الصناعات الدفاعية واللجنة الفنية لتنفيذ المشروعات المقترحة لتفعيل مذكرة تفاهم بين حكومة الولايه ومنظومة الصناعات الدفاعية.

وقال وزير المالية رئيس اللجنة الفنية لتنفيذ المشروعات المقترحة لتفعيل مذكرة تفاهم بين حكومة الولايه ومنظومة الصناعات الدفاعية أمير حسن البشير، أن اللقاء بحث التعاون في الصناعات وتطوير الأعمال في الشق المدني وتكوين لجنة عليا ولجنة فنية بقرار من الوالي لتفعيل مذكرة تفاهم مع منظومة الصناعات الدفاعية .

وتوقع وزير المالية أن ترى هذه الخطوات النور قريباََ، وقال إنها تصب في إطار تنمية ورفع القدرات وتنمية الموارد وقيام الصناعات التحويلية في البنيات التحتية للصناعات والأنشطة التي تساهم في خلق فرص العمل وزيادة الإنتاج والإنتاجية.