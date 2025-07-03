والي كسلا يشهد إفتتاح صالة الترخيص بقسم مرور محلية خشم القربة

أكد اللواء ركن (م) /الصادق محمد الأزرق والي ولاية كسلا خلال كلمته في إفتتاح صالة الترخيص بقسم مرور محلية خشم القربه بحضور اللواء شرطة /الهادي شريف على الإمام مدير شرطة الولاية واعضاء لجنة الأمن والعميد شرطة /إحتفال حسن أحمد مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالادارة العامة للمرور ومدير مرور كسلا وعدد من القيادات العدلية والقانونيةوقيادات القوات النظامية أن هذا القسم يُمثل إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سلسلة نجاحات شرطة مرور كسلا، مشيرًا إلى أنه جاء ضمن خطة التوسع في البنية التحتية وترقية الخدمات بالمحليات. وأشاد بالتحول الإلكتروني والتوعوي الذي تقوده الشرطة، قائلًا: “شرطة المرور تقدم عملًا جليلًا رغم الظروف الاستثنائية، وتمتد أياديها البيضاء لخدمة المجتمع، مما نال رضا المواطنين”.

كما أشاد بدور العقيد شرطة/ بابكر النور مدير ادارة مرور كسلا، الذي قاد تطويرًا غير مسبوق في الخدمات، بما في ذلك المبادرات الإجتماعية والإنسانية التي تتجاوز المهام الأمنية التقليدية.

وخلال كلمته أوضح اللواء شرطة/ الهادي شريف على الإمام مدير شرطة ولاية كسلا أن إفتتاح القسم يهدف إلى تسهيل إجراءات الترخيص وضمان إنسياب الحركة المرورية، مضيفًا الشرطة تعمل لتذليل الصعاب. وتحقيق السلامة المرورية على الطرقات الداخلية وطرق المرور السريع. ودعا إلى التكاتف المجتمعي لتعزيز الوعي المروري، مؤكدًا أن العمل الأمني الناجح يعتمد على التعامل الإنساني مع المواطن، وليس فقط تطبيق القوانين.

مدير مرور كسلا أوضح بأن إفتتاح صالة ترخيص قسم القربة ثمرة رؤية أمنية تعزز الخدمات للمواطنين، رغم التحديات الأمنية، ونسعى لتغطية كافة المحليات بأقسام مماثلة وهو إضافة للبنية المرورية بولاية كسلا

وكاشفا عن خطة طموحة لعام 2025 تشمل إنشاء أقسام ترخيص بجميع محليات الولاية، وربطها بأنظمة إتصال متطورة، وهو التزاما من الشرطة بتقديم خدمات متميزة.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة انه قد تم تكريم والي ولاية كسلا ومدير الإدارة العامة للمرور ومدير شرطة الولاية ومدير المرور من قبل المجتمع المدني بالمحلية. كما تم تكريم الرعيل الأول من منسوبي مرور محلية خشم القربة في ختام البرنامج.

سونا