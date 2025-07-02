موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في كأس العالم للأندية
يواجه ريال مدريد منافسه بوروسيا دورتموند في قمة من العيار الثقيل في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة.
تأهل ريال لدور الثمانية بفوزه على يوفنتوس الإيطالي 1-0، بفضل هدف غونزالو غارسيا، فيما تخطى بوروسيا منافسه مونتيري المكسيكي 2-1 بعدما سجل مهاجمه الغيني المتألق سيرهي غيراسي هدفين.
ويحتفظ الفريقان قبل المواجهة بسجل خالٍ من الهزائم في البطولة، بعدما حقق كل فريق 3 انتصارات إلى جانب تعادل واحد.
وستكون مواجهة الفريقين في مونديال الأندية هي إعادة لنهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024، وحصد ريال مدريد اللقب حينها بالتفوق 2-0 في ملعب ويمبلي.
موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند والقنوات الناقلة:
يلتقي ريال مدريد مع بوروسيا دورتموند في ملعب ملعب ميتلايف في نيويورك، السبت 5 يوليو 2025، وتنطلق المباراة الساعة 2300 بتوقيت السعودية ومصر.
وستُبثّ المباراة على منصة DAZN، وكذلك على قناة MBC ACTION وقناة MBC MASR 2.
الشرق