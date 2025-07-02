التعليم العالي: أكثر من 30 ألف طالب يتقدّمون إلكترونياً للجامعات في اليوم الرابع

كشفت الإداره العامه للتقديم الإلكتروني للجامعات السودانية للدفعة المؤجلة لعام 2023م، ان عدد الطلاب الذين تقدموا حتى اليوم الرابع للتقديم بلغ أكثر من 30 ألف طالب وطالبة.

وتسلّم البروفيسور محمد حسن دهب وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من الإدارة العامة لتقانة المعلومات والشبكات، يوضح سير العملية في يومها الرابع، الموافق الأربعاء 2 يوليو.

واعرب عن ارتياحه لسلاسة وانسياب إجراءات التقديم عبر الموقع الإلكتروني، مثمنًا الجهود الكبيرة التي تبذلها الفرق الفنية والكوادر العاملة لضمان استمرارية العمل بكفاءة عالية.

ودعا البروفيسور محمد حسن دهب الطلاب وأولياء الأمور إلى ضرورة مراجعة الدليل الإلكتروني بعناية، وإدخال الرغبات بدقة، بما يضمن فرصًا أفضل للقبول في القبول العام (الدور الأول) .

ومن جهته، أوضح المهندس الدكتور بابكر حسين أحمد، المدير العام للإدارة العامة لتقانة المعلومات والشبكات بالوزارة، أن عدد المتقدمين حتى اليوم الرابع بلغ نسبة 35% من العدد المستهدف للقبول في هذه المرحلة.

كما أشار إلى أن التقرير أظهر تزايدًا ملحوظًا في أعداد المتقدمين من ولايات الخرطوم، الجزيرة، والبحر الأحمر، مع توقعات باستمرار هذا النمو خلال الأيام المقبلة.

وفي السياق ذاته، جدّدت الوزارة تأكيدها على استمرار تقديم الدعم الفني والإرشادي للطلاب من خلال مركز المرحوم عادل عبدالله موسى للدعم والاستجابة، إلى جانب مراكز التقديم الإلكتروني المنتشرة في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في البلاد، بما يضمن تسهيل الوصول إلى الخدمات الإلكترونية وانسياب عملية التقديم بصورة فاعلة.

والجدير بالذكر أن التقديم سيستمر حتى مساء الأحد السادس من يوليو 2025م الحالي .

سونا