شاهد بالفيديو.. التيكتوكر السوداني “الصاروخ الصيني” يطلب من الحسناء الفلسطينية “دهب” الزواج ويتعهد بتحرير القدس مهراً لها والحسناء تصدمه (شايفاك خروف وأرنبة)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو من بث مباشر جمع بين التيكتوكر السوداني, المثير للجدل “الصاروخ الصيني”, وإحدى الحسناوات.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن التيكتوكر, السوداني, وكعادته طلب من الحسناء الفلسطينية “دهب”, الزواج وذلك بعد لقاء جمعهما على منصة “تيك توك”.

https://www.facebook.com/reel/23885901417687652

وتعهد “الصاروخ الصيني”, للحسناء بتحرير أرضها فلسطين, مهراً لها وهو الأمر الذي قابله الجمهور والمتابعين بسخرية واسعة على “تيك توك”, ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد قابلت الحسناء “دهب”, طلب التيكتوكر السوداني, بغضب شديد وصدمته قائلة: (احترم نفسك.. أنا شايفاك خروف وأرنبة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين