ليلى زاهر عن حضور تامر حسني حفل تخرجها: شكرا من قلبي يا تيمو

عبرت الفنانة ليلى أحمد زاهر، عن سعادتها بحضور الفنان تامر حسني لحفل تخرجها وشقيقتها من المعهد العالي للسينما.

وكتبت “ستوري” عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: “شكرا من قلبي يا تيمو على المفاجاة الحلوة دي، بجد نورتنا وفرحتنا، وكنت معانا في يوم مهم جد لينا، وجودك لوحده كان كفاية يخلي اليوم ده مميز أكتر ما هو”.

شهدت الساعات الماضية احتفال مميز من الفنان أحمد زاهر، بتخرج ابنتيه ملك وليلى من المعهد العالي للسينما.

الحفل شهد دعما فنيا من عدد من النجوم المقربين، أبرزهم الفنان تامر حسني، والفنانة وفاء عامر، وشقيقتها أيتن عامر، والمنتج والفنان هشام جمال (زوج ليلى)، الذي حرص على مشاركتها هذه اللحظة الخاصة.

وتعويضا عن غيابه في زفاف ليلى زاهر؛ فاجأ النجم تامر حسني، الحضور، بظهوره في حفل مناقشة مشروع التخرج.

صدى البلد