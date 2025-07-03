بالصور.. شرطة ولاية النيل الابيض تساهم في ترحيل طلاب الشهادة الثانوية من والي مراكز الامتحانات

تنفيذا لتوجيهات رئاسة قوات الشرطة وتحت إشراف ومتابعات اللواء شرطة/ تاج الدين حبيب الله مدير شرطة ولاية النيل الأبيض وضمن برامج المسئولية المجتمعية لقوات الشرطة تجاه الطلاب واصلت رئاسة شرطة ولاية النيل الأبيض في تنفيذ مبادرة مدير عام قوات الشرطة بالمساهمة في ترحيل الطلاب الجالسين لإمتحانات الشهادة الثانوية المؤجلة للعام 2024 بجميع مراكز الإمتحانات المنتشرة بمحليات الولاية.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن اللواء تاج الدين وقيادات الشرطة والعمل التنفيذي تفقدوا مراكز الامتحانات ووقفوا علي سير العمل والتقوا بالمعلمين المشرفين علي كل مراحل إنعقاد جلسات الإمتحانات بجانب الإشراف الميداني لقادة الشرطة علي تأمين أوراق الإمتحانات وتأمين المراكز وترحيل الطلاب من الأحياء والداخليات وإعادتهم الي أسرهم وسكنهم بيسر عبر إسطول مركبات الشرطة بمشاركة كافة الإدارات الشرطية بالولاية الأمر الذي وجد إشادة الطلاب وأولياء الأمور.

المكتب الصحفي للشرطة