الشرطة السودانية: إجراءات قانونية داخلية وخارجية لحفظ حقوق المواطنين

أعلن العميد شرطة / فتح الرحمن محمد التوم الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة عن إحصائيات منصة البلاغ الالكتروني وتفاصيلها بالأرقام لشهر يونيو من العام الجاري

وفي جانب المجهودات التي تبذلها الإدارات الشرطية المختلفة لحفظ حقوق المواطنين والعمل على إستعادة منهوباتهم أوضح الناطق الرسمي أن الإدارة العامة للمرور تفرض حظراً قانونياً على المركبات المبلغ عنها يمنع ترخيصها أول القيام بأي إجراء بشأنها كما قامت الإدارة العامة للمباحث الجنائية بوضع المركبات مكتملة البيانات والمبلغ عنها بمنصة البوليس الدولي الإنتربول حتى لا يتم إستخدامها أو بيعها خارج البلاد

إلى جانب هذه الجهود تواصل اللجان المختصة عملها في جمع المركبات حيث فرغت حتى الآن من تجميع ٨١٠ مركبة مناشداً أصحابها بالتوجه لنقاط التجميع التي أعلنت عنها الإدارة العامة للمرور لإستلامها وفقاً للإجراءات المتبعة