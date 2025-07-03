سياسية
“معركة ود حسين غيرت مجرى معركة الكرامة”.. والي الجزيرة يشيد بتضحيات وصمود أهالي منطقة ود ربيعة في معركة الكرامة
أشاد الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة بتضحيات وصمود أهالي منطقة ود ربيعة بمحلية جنوب الجزيرة في معركة الكرامة .
وأكد لدى مخاطبته صباح الاربعاء بمستشفى ود ربيعة الريفي الذي أقيم على شرف إفتتاح قسم العمليات ووضع حجر الأساس لجامعة القران الكريم وتأصيل العلوم، أن معركة ود حسين غيرت مجرى معركة الكرامة وحصنت محليتي المناقل والقرشي من إجتياح الاوباش من مليشيا أسرة دقلو المتمردة.
وأكد أن إفتتاح قسم العمليات يعزز جهود الولاية في توفير الخدمات الطبية والصحية للمواطن في مكان سكنه دون عناء، موجهاً محلية جنوب الجزيرة بالبدء فوراً في تنفيذ الطريق الرابط للمستشفى بالطريق الرئيسي بطول 3 كيلو مترات ولفت لأهمية قيام كلية للتمريض بالمنطقة .
وأعلن الدكتور فضل المولي عبد الكريم ممثل أهالي ود ربيعة عن تجهز 1500 مستنفرا .
فيما اكد البروفسيور محمد عبد الله سليمان مدير جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم جاهزية الجامعة لتوفير فرص للتدريب والتأهيل ومعالجة الظواهر السالبة .
سونا