“معركة ود حسين غيرت مجرى معركة الكرامة”.. والي الجزيرة يشيد بتضحيات وصمود أهالي منطقة ود ربيعة في معركة الكرامة

وأكد لدى مخاطبته صباح الاربعاء بمستشفى ود ربيعة الريفي الذي أقيم على شرف إفتتاح قسم العمليات ووضع حجر الأساس لجامعة القران الكريم وتأصيل العلوم، أن معركة ود حسين غيرت مجرى معركة الكرامة وحصنت محليتي المناقل والقرشي من إجتياح الاوباش من مليشيا أسرة دقلو المتمردة.