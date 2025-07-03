سياسية

والي الخرطوم: عودة مؤسسات التعليم العالي لممارسة نشاطها من داخل مقارها بالولاية يعتبر من المؤشرات المهمة

2025/07/03
20170618042541Zaiem Azhari University
أكد والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة أن عودة مؤسسات التعليم العالي لممارسة نشاطها من داخل مقارها بالولاية يعتبر من المؤشرات المهمة نظراً لتواجد اعداد كبيرة من الطلاب والطالبات بالجامعات والمعاهد العليا
واستقبل والي الخرطوم الاربعاء مدير جامعة الزعيم الأزهري دكتور نصر الدين محمداحمد شريف بحضور الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم الهادي عبد السيد إبراهيم والمدير العام لوزارة الثقافة والإعلام والسياحة الطيب سعد الدين.
وقال الوالي نشجع العودة لتفقد المقار لتأمينها. مشيدا بخطوة جامعة الزعيم الأزهري بالعودة التدريجية والبدء في أعمال التأهيل مؤكدا دعم الولاية للجامعة في توصيل خدمات المياه والكهرباء والنظافة وتسوية الطرق.
من جهته أوضح مدير جامعة الزعيم أن الجامعة كغيرها من مؤسسات الدولة تعرضت إلى تخريب المليشيا المتمردة وتمت سرقة محتوياتها وتضم الجامعة 4 مجمعات رئيسية في أمدرمان وبحري وكافوري والعباسية. ويدرس فيها 22 الف طالب في 17 كلية وعقدت دورتين للامتحانات وعادت الآن بالكامل لمجمع ود نوباوي وبدأت في العودة لمجمع بحري وأضاف أن الجامعة تسعى إلى تعاون إيجابي مع ولاية الخرطوم للمساهمة في الأعمار.
سونا

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