والي الخرطوم: عودة مؤسسات التعليم العالي لممارسة نشاطها من داخل مقارها بالولاية يعتبر من المؤشرات المهمة

أكد والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة أن عودة مؤسسات التعليم العالي لممارسة نشاطها من داخل مقارها بالولاية يعتبر من المؤشرات المهمة نظراً لتواجد اعداد كبيرة من الطلاب والطالبات بالجامعات والمعاهد العليا

من جهته أوضح مدير جامعة الزعيم أن الجامعة كغيرها من مؤسسات الدولة تعرضت إلى تخريب المليشيا المتمردة وتمت سرقة محتوياتها وتضم الجامعة 4 مجمعات رئيسية في أمدرمان وبحري وكافوري والعباسية. ويدرس فيها 22 الف طالب في 17 كلية وعقدت دورتين للامتحانات وعادت الآن بالكامل لمجمع ود نوباوي وبدأت في العودة لمجمع بحري وأضاف أن الجامعة تسعى إلى تعاون إيجابي مع ولاية الخرطوم للمساهمة في الأعمار.

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