ولاية البحر الأحمر: وداع الفوج الثالث من نازحي ولاية الخرطوم

قال والي ولاية البحر الأحمر الفريق ركن مصطفى محمد نور خلال مخاطبته حفل وداع فوج العودة الطوعية لمواطني ولاية الخرطوم اليوم إن مشروع العودة الطوعية إلى الخرطوم يتم بتمويل من ديوان الزكاة بالولاية، مشيراً إلى أن عودة النازحين إلى مناطقهم في ولاية الخرطوم ستُسهم في إعادة الإعمار.

وأضاف: “نشكر ديوان الزكاة على هذه المبادرة في نقل النازحين إلى مناطقهم الذي ينفذ ضمن برنامج العودة الطوعية للولايات ،وتحمل أكثر من 550 فرداً، بتمويل من ديوان الزكاة بالولاية.

وقالت الاستاذة إلهام إدريس، المدير العام لقطاع التنمية الاجتماعية بالولاية ، إنه تم تفويج الفوج الثالث إلى ولاية الخرطوم اليوم عبر عشرة بصات، تقلّ نازحين من مراكز الإيواء والأسر المستضيفة.

وذكرت أن الأمن والاستقرار الذي تحقق بعد انتصارات القوات المسلحة جعل المدن آمنة، وتم تسيير العديد من الرحلات للعودة الطوعية إلى مختلف مدن السودان.

وأشارت إلى أن مشروع تفويج العودة الطوعية يأتي برعاية والي ولاية البحر الأحمر وتحت إشراف قطاع التنمية الاجتماعية، وبتمويل من ديوان الزكاة.

من جانبه قال الأستاذ عبد القادر حسن عبد القادر، الأمين العام لديوان الزكاة بالولاية، إن الديوان دأب على دعم برامج العودة الطوعية من ولاية البحر الأحمر إلى مدن السودان المحررة، مشيراً إلى أن هذه الرحلة ستكون الأخيرة بعد أن تمكن العديد من المواطنين من العودة إلى مدنهم وقراهم.

وأضاف أن الديوان سير أكثر من 120 بصاً ضمن مشاريع العودة الطوعية، مشيراً الى أن الرحلات القادمة ستتم عبر قطار الخرطوم – بورتسودان. وأردف قائلاً إن الأسر كانت تقطن في مراكز الإيواء والمدارس، ويتم حالياً تفريغ تلك المدارس بعد تنفيذ مشاريع العودة.

وقال الأستاذ ماجد أحمد مكي، من ديوان الزكاة بالولاية والمشرف على برنامج العودة الطوعية، إن الديوان يسير اليوم الفوج الثالث من نازحي ولاية الخرطوم، مشيداً بدافعي الزكاة على التزامهم، وداعياً الله أن يتقبّل منهم.

سونا