معز عمر بخيت وزيراً للصحة.. رئيس الوزراء يصدر قراراً بتعيين ثلاثة وزراء ضمن حكومة الأمل

أصدر رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، البروفيسور كامل إدريس، اليوم، القرار رقم (147) لسنة 2025، القاضي بتعيين ثلاثة وزراء ضمن تشكيلة حكومة الأمل.

ويُذكر أن عدد الوزراء الذين تم تعيينهم حتى الآن بلغ خمسة، حيث سبق أن أعلن رئيس الوزراء، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، تعيين وزيري الداخلية والدفاع. ومن المقرر تعيين بقية الوزراء تباعاً.

سونا