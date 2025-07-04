شرطة ولاية الخرطوم تنفذ حملات متواصلة بمحليتي كرري وأمدرمان

نفذت شرطة ولاية الخرطوم بإسناد من القوات النظامية حملة مشتركة لضبط التفلتات والحفاظ علي السلامة العامة وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن الحملة التي جري تنفيذها بمحليتي كرري وأم درمان بمشاركة شرطة المحليتين وإدارة المباحث المركزية بمنطقة صابرين والشرطة العسكرية، وشرطة العمليات إستهدفت دك أوكار الجريمة وتجفيف منابعها وإزالة الظواهر السالبة وقد أسفرت نتائجها عن ضبط عدد61 دراجة نارية مخالفة للقانون تم إتخاذ إجراءات قانونية بشأنها بقسم شرطة الثورة جنوب تحت المادة 100 إجراءات كما تمكن الطوف المشترك العامل فى تأمين سوق صابرين من ضبط عدد (20) دراجة نارية مخالفة للأمر الولائي تم إتخاذ اجراءات بلاغات حيالها تحت المادة 3 أمر ولائي بقسم شرطة ال (72 ) كما تمكنت الحملة من ضبط عدد (6) بندقية كلاشنكوف وعدد (2 ) مسدس وبمحلية امدرمان شنت قوات الطوف المشترك حملة كبرى بدائرة الإختصاص إستهدفت منطقة القماير الحفروتم خلالها توقيف عدد (5) متهمين وإبادة كمية من الخمور البلدية بجانب جمع عدد كبير من معدات التصنيع وإتخاذ إجراءات قانونية بالقسم الأوسط ام دررمان كما تم تمشيط محطة سراج بالفتيحاب ومربع 4 وسوق البابور وبمنطقة الشهداء وضبط ركشه بدون مستندات تم إتخاذ إجراءات بلاغ تحت المادة (100/68 ) بالإضافة لضبط عربة هايس تحمل كميات من الزجاج من غير فواتير يقودها شخص منتحل صفة القوات النظامية وإتخاذ إجراءات بلاغ في مواجهته تحت المواد (93 من القانون الجنائي _و 100/68) فضلاً عن إستكتاب تعهد لعدد 4 مواطنين لايحملون مستندات إثبات الشخصية.