ممثل والي كسلا يضع حجر الأساس لوحدة الجراحة ضمن مشروع القلعة الطبية المنفذ من الوكالة الإيطالية

وضع ممثل والي كسلا وزير الصحة المكلف دكتور علي آدم الخميس حجر الأساس لوحدة الجراحة ضمن مشروع القلعة الطبية المنفذ بتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الدولي عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) بحضور المدير القطري للمكتب بالسودان منير جعفر وعدد من مديري الوزارة وممثلين للمنظمات الدولية والقيادات التنفيذية بالولاية.

وامتدح ممثل الوالي لدى مخاطبته الدور الكبير الذي تضطلع به الوكالة الإيطالية ومكتب الأمم المتحدة في دعم القطاع الصحي، وعبر عن سعادته بانطلاقة المشروع .

وقال أنه يمثل إضافة نوعية كبيرة للبنية التحتية الصحية بكسلا . واكد أن وحدة الجراحة الجديدة ستسهم في توسيع فرص الحصول على خدمات علاجية متقدمة .

ووصف المدير القطري لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع منير جعفر الحدث بأنه تاريخي وأن المشروع يعد أول مجمع جراحي متكامل بالولاية وقد تحقق بفضل الدعم السخي من الحكومة الإيطالية.

وأكد جعفر أن وضع حجر الأساس يجسد التزام الشركاء الدوليين المشترك بتعزيز النظم الصحية وتقديم خدمات جراحية متخصصة وعالية الجودة.

وكشف جعفر عن بدء العمل لتأمين تمويل إضافي لمركز غسيل الكلى ضمن مشاريع القلعة الطبية بهدف توسيع مرافقه وتأهيله لتقديم خدمات بجودة عالية .

واشاد بالشراكة مع حكومة الولاية ووزارة الصحة والتي وصفها بأنها تقوم على روح التعاون من أجل تحسين جودة الخدمات الصحية.

وأوضحت مديرة مكتب (UNOPS) بولاية كسلا ومشروع القلعة الطبية ندى بشير أن المشروع سينفذ على مرحلتين حيث تشمل المرحلة الأولى إنشاء ثلاث غرف عمليات مزودة بكافة الخدمات المساعدة إلى جانب وحدتين متكاملتين للعنابر وسيتم تسليمها في أبريل القادم أما المرحلة الثانية ستبدأ في يوليو من العام القادم.