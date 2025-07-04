كلية علوم البحار ترحب بالتعاون والتنسيق مع إدارة التعليم الفني في تخصص الأسماك!

عقدت إدارة كلية علوم البحار بجامعة البحر الأحمر، الخميس، اجتماعًا موسّعًا، برئاسة الدكتور أمجد قناوي، عميد كلية علوم البحار بالإنابة، وبمشاركة وفد منظمة اليونسكو في السودان برئاسة الدكتور أيمن بدري، مدير قطاع التعليم، وذلك بمكتب عميد الكلية في بورتسودان.

ناقش الاجتماع آفاق التعاون والتنسيق بين وزارة التربية والتوجيه (إدارة التعليم الفني) والكلية، بشأن استضافة طلاب مساق الأسماك بمدرسة بورتسودان الصناعية، لإكمال دراستهم بمباني الكلية، والاستفادة من إمكانياتها الأكاديمية والفنية في تعزيز قدرات الطلاب في مجالات المعارف والمهارات والقيم، ليكون الخريج إضافة حقيقية في سد حاجة سوق العمل من الكوادر الفنية المؤهلة.

وفي تصريح صحفي، قال الدكتور أمجد قناوي إن الاجتماع مع منظمة اليونسكو كان ناجحًا بكل المعايير، حيث تم الاتفاق على استضافة الكلية لهذا القسم، وتوفير كل المعينات من قاعات ومستلزمات تدريب. وأعرب عن أمله أن تكون هذه المبادرة أول إضافة تقنية وفنية للكلية، تغطي الجانب الذي تفتقر إليه حاليًا في مجال الأسماك والمصائد وصيانة القوارب وآليات الصيد.

من جانبه، أوضح الدكتور أيمن بدري أن المشروع هو شراكة بين وزارة التربية والتوجيه ممثلة في إدارة التعليم الفني، ووزارة التعليم العالي ممثلة في جامعة البحر الأحمر – كلية علوم البحار، إلى جانب عدد من الشركاء مثل هيئة أبحاث الأسماك، وإدارة المصائد، وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تحديد حاجة السوق، وتوفير فرص للتسويق والاستثمار على المستويات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن المشروع يستهدف ثلاث فئات: الأهالي في منطقة دونقناب وغيرها من المجتمعات الساحلية، وطلاب الدبلوم (نظام العامين)، وطلاب الشهادة السودانية (نظام الثلاث سنوات).

كما ستساهم منظمة اليونسكو في صيانة الفصول والورش، وتوفير معدات التدريب، وبناء المناهج بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما في ذلك المركز القومي للمناهج والبحوث التربوية.