بحث سبل التعاون والتنسيق بين الآلية الوطنية لحقوق الانسان والمكتب القطري بالسودان

أكدت مولانا هويدا علي عوض الكريم – وزير العدل المكلف، رئيس الآلية الوطنية لحقوق الانسان أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الآلية الوطنية لحقوق الانسان والآليات الدولية لحقوق الانسان .

تم خلال الاجتماع تقديم مقترح لتنظيم طاولة مستديرة للتفاكر حول كيفية الإيفاء بالتزامات السودان التعاقدية وغير التعاقدية وذلك في إطار تعزيز وترقية حقوق الإنسان مما يعكس التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الانسان مثل آلية الاستعراض الدوري الشامل و هيئات المعاهدات والأجراءات الخاصة بالأمم المتحدة.

في ختام اللقاء أكدت مولانا هويدا على التعاون بين الآلية الوطنية لحقوق الانسان والمكتب القطري بعد استقرار الأوضاع في البلاد بالحد الذي يمكن من السير فيه مجددا.

سونا