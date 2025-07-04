نوارة تتفقد مراكز امتحانات الشهادة السودانية بولاية البحر الأحمر

قامت عضو مجلس السيادة الانتقالي د. نوارة أبو محمد محمد طاهر بجولة تفقدية على عدد من مراكز امتحانات الشهادة السودانية بمدينة بورتسودان شملت ( مدرسة سعيد بواراث الثانوية بنين و مدرسة الأمان الثانوية بنات بديم عرب ).

وإطلعت الدكتورة نوارة على سير الامتحانات حيث وقفت على المعوقات خاصة ما يلي البيئة المدرسية واستقرار التيار الكهربائي بالمدارس.

وأكدت سيادتها سعيها الجاد من خلال احكام التنسيق بين مجلس السيادة ووزارة التربية والمنظمات الوطنية لوضع برنامج لتأهيل المدارس ومؤسسات التعليم إيفاءا للدور الذى لعبته هذه المدارس في إيواء النازحين ومتضررى الحرب.