الجزيرة: خطورة المتعاونيبن والمندسين والخلايا النائمة

دعا الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة لدى لقائه بمكتبه صباح الخميس أعضاء المكتب التنفيذي لإتحاد شباب السودان بالولاية برئاسة الأستاذ مجدي الزبير يوسف رئيس الإتحاد لتبني برامج وخطط لإستكمال وتعزز جهود الولاية لإعادة الإعمار والتنمية وإبتكار وعاء جامع لكل شباب الولاية يعمل على نبذ الجهوية وخطاب الكراهية ومحاربة العادات الضارة وتنفيذ برامج لإكتشاف مواهب الشباب والتركيز علي برامج التوعية والدعم النفسي ورتق النسيج الإجتماعي مشيراً لحقيقة التمرد والإنتهاكات التي ارتكبها وخطورة المتعاونيبن والمندسين والخلايا النائمة .

من جانبه أعلن رئيس الإتحاد إهتمام الإتحاد بقضايا الشباب وإعادة الإعمار ومكافحة المخدرات ومعالجة الظواهر والعادات الضارة، لافتاً لبرامج الإتحاد القومية التي ستنفذ بالولايات والمحليات، مؤكداً سعيهم لجمع كل الشباب تحت مظلة واحدة لخدمة الولاية وإنسانها .

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