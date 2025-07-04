تدشين توزيع السلال الغذائية للأسر المستضيفة بمدينة الأبيض

دشنت الاستاذة مسرة الامام مركز مدير عام قطاع التنمية الاجتماعية بولاية شمال كردفان، السلال الغذائية للأسر المستضيفة بمدينة الأبيض الذي تنفذه مبادرة غرفة طوارئ الأبيض. وذلك الخميس.

وأوضح الاستاذ محمد يوسف عبد الباقي مدير البرامج بغرفة طوارئ مدينة الأبيض ان المشروع يأتي امتداداً للمشروعات التي تنفذها الغرفة لدعم المتضررين بآثار الحرب .

حيث قامت المبادرة بدعم المستشفي الكويتي بأنظمة طاقة شمسية مشيراً الي ان البرنامج يستهدف توزع أكثر من 2 الف سلة للأسر المستضيفة بأحياء مدينة الأبيض ،منوهاً الي أن غرفة طوارئ الأبيض تسعي لتوسعة أنشطتها للتخفيف علي الأسر المتضررة معرباً عن شكره للكوادر العاملة في الغرفه .

الي ذلك اشادت الاستاذة مسرة الامام مركز مدير عام قطاع التنمية الاجتماعية بجهود غرفة طوارئ الأبيض وتدخلاتها المختلفة في دعم المتأثرين بالحرب ودعم المشروعات الخدمية .

وأشارت مسره ان البرنامج يستهدف الأسر التي تستضيف اسر متأثرة بالحرب وهي في حوجة لتك المساعدات واسنادها .