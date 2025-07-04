سياسية
والي الخرطوم يوجه بتسريع توفير مياه الشرب لمناطق شمال بحري
وجه والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة هيئة مياه الولاية بتسريع صيانة محطة إعادة ضخ المنطقة الصناعة بحري ( الصهريج ) خلال أسبوعين لتوصيل مياه محطة بحري لمناطق شمال وشرق محلية بحري وتعهد الوالي بتوفير (5) طلمبات سحب بكامل ملحقاتها بالإضافة لتوفير كافة معينات التشغيل.
جاء ذلك لدي زيارته الخميس لموقع المحطة بالمنطقة الصناعية بحري .
حيث وقف الوالي من خلال الزيارة على حجم الدمار الكبير الذي الذي طال المحطة وسرقة كوابل الكهرباء وتدمير الطلمبات الساحبة حيث وجه بالبدء فوراً في أعمال نظافة وتعقيم الأحواض وإزالة الحشائش ومخلفات الحرب من محيط المحطة .
وقال الوالي أن الزيارة جاءت بغرض الوقوف ميدانيا على الأعمال الجارية لإعادة تأهيل المرافق الخدمية ضمن مشروعات الولاية لإعادة الإعمار وتهيئة البيئة السليمة لعودة المواطنين لديارهم وتطبيع الحياة بالولاية بعد دحر التمرد وإعلان الخرطوم خالية من وجود المليشيا المتمردة مشيراً إلى الجهود الجارية لإعادة إعمار العديد من المرافق الخدمية والحيوية من بينها المياه والكهرباء .
سونا