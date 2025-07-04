والي الخرطوم يوجه بتسريع توفير مياه الشرب لمناطق شمال بحري

حيث وقف الوالي من خلال الزيارة على حجم الدمار الكبير الذي الذي طال المحطة وسرقة كوابل الكهرباء وتدمير الطلمبات الساحبة حيث وجه بالبدء فوراً في أعمال نظافة وتعقيم الأحواض وإزالة الحشائش ومخلفات الحرب من محيط المحطة .

وقال الوالي أن الزيارة جاءت بغرض الوقوف ميدانيا على الأعمال الجارية لإعادة تأهيل المرافق الخدمية ضمن مشروعات الولاية لإعادة الإعمار وتهيئة البيئة السليمة لعودة المواطنين لديارهم وتطبيع الحياة بالولاية بعد دحر التمرد وإعلان الخرطوم خالية من وجود المليشيا المتمردة مشيراً إلى الجهود الجارية لإعادة إعمار العديد من المرافق الخدمية والحيوية من بينها المياه والكهرباء .

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