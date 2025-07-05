وزارة الري تعلن بداية الملء الأول لبحيرة خزان جبل أولياء

شرعت الإدارة العامة للخزانات بوزارة الري والموارد المائية في بداية الملء الأول لبحيرة خزان جبل أولياء.

وأعلن المهندس معتصم العوض مدير الخزانات في تصريح صحفي عن تناقص تدريجي في مناسيب النيل الأبيض خلف الخزان (شمال جبل أولياء) وتزايد تدريجي في مناسيب بحيرة خزان جبل أولياء أمام الخزان (جنوب جبل أولياء) .