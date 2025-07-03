سياسية
د.كامل ادريس يتلقى رسالة تهنئة من نظيره الروسى
تلقي رئيس مجلس الوزراء الانتقالي دكتور كامل ادريس رسالة تهنئة من نظيرة الروسي میخائیل ميشوستين بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء .
وقال رئيس الوزراء الروسي في رسالته إن العلاقات الروسية السودانية شهدت تطوراً تدريجياً وذلك انطلاقاً من روح الصداقة والاحترام المتبادل.
وتوقع ان تساهم جهود الحكومة برئاسة د.كامل ادريس في تعزيز التعاون العملي في جميع المجالات.
واشار انه على يقين ان د. كامل سيخلق العمل النشيط على مستوى الحكومتين وتهيئة الظروف المناسبة للسودان بشكل كامل لاطلاق برامج ومبادرات مشتركة واعدة مما يخدم مصالح وتطلعات البلدين .
سونا