نسرين طافش تحبس الأنفاس بإطلالة تجمع السماء والبحر – صورة

لفتت النجمة نسرين طافش الأنظار بإطلالة صيفية بامتياز “حيث تلمس السماء… تلمس البحر”، وفق تعليقها على الصور التي نشرتها من الساحل الشمالي في مصر.

وأطلّت طافش عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام” بمظهر بحري بامتياز، من خلال فستان قصير أبيض اللون بنقشات من اللون الأزرق، يتميز بحوافه المصنوعة من الدانتيل.

ونسّقت الممثلة العربية مع إطلالتها حقيبة وحذاء من “هيرميس” باللون الأبيض. واعتمدت تسريحة شعر مرفوع ومشدود مع مكياج صيفي يتناغم مع أجواء البحر.

وكانت نسرين طافش قد نشرت في وقت سابق تعليقاً مثيراً عن السعادة الزوجية، عبّرت من خلاله عن سعادتها الكبيرة بتجربة زواجها الأخيرة من 7 شهور، معتبرةً أن ارتباطها هذا شكّل محطة هادئة ومميزة في حياتها… حيث كتبت: “الحقيقة أن الزواج بالشريك الصحيح يعتبر أفضل النِّعم على الإطلاق، نعمة الونس والصحبة لا تقارَن، الزواج أفضل علاقة إنسانية يمكن أن تجعل الإنسان أخف نفساً وأطيب روحاً وأكثر التفاتاً للحياة”.

وتزوجت نسرين طافش في كانون الثاني/يناير 2025 من رجل الأعمال المصري أحمد جوهر، صاحب سلسلة “جوهر للمجوهرات”.

مجلة لها