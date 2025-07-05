“أرقد بسلام”.. يورغن كلوب مصدوم من وفاة ديوجو جوتا

قال الألماني يورجن كلوب، المدير الفني السابق لفريق ليفربول الإنجليزي، إنه يجد صعوبة في استيعاب خبر وفاة المهاجم البرتغالي ديوجو جوتا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن جوتا / 28 عاما/ توفي بعد حادث بسيارته في إٍسبانيا إلى جانب شقيقه أندري سيلفا فجر اليوم الخميس.

وكتب كلوب عبر حسابه بمنصة تبادل الصور “إنستجرام” :”أعاني في الوقت الحالي لابد من أن هناك حكمة في ذلك لكنني لا أعلمها”.

وأضاف: “أشعر بحزن عميق بعدما سمعت بخبر وفاة ديوجو وشقيقه أندري، ديوجو لم يكن فقط مجرد لاعب رائع لكن صديق رائع أيضا وأب وزوج مخلص”.

وأضاف كلوب، الذي تعاقد مع جوتا قادما من وولفرهامبتون عام 2020 : “سنفتقدك كثيرا”.

وأوضح: “كل صلواتي ودعواتي من أجل تتحلى روت والأطفال بالقوة، وكذلك عائلته وأصدقاءه وكل من أحبوه، أرقد بسلام”.

جريدة الرياض