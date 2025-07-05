«كما تدين تدان».. مها الصغير تثير الجدل برسالة جديدة

أثارت الإعلامية مها الصغير، طليقة النجم أحمد السقا، الجدل من جديد برسالة غامضة عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، وذلك بعد أسابيع من تأكيد خبر انفصالهما.

ونشرت مها صورة لها من برنامجها «الستات ميعرفوش يكدبوا»، وأرفقتها بتعليق لافت قالت فيه: «كما تدين تدان، وكما تعين تعان، وكما ترحم ترحم، وكما تزرع تحصد»، وأضافت أن المقولة منسوبة للإمام على بن أبي طالب، من دون توضيح المقصود من الرسالة.

وتفاعل عدد كبير من متابعيها مع المنشور، معتبرين أن الرسالة تحمل تلميحات لحياتها الشخصية، خاصة بعد الطلاق الذي أثار اهتمام الجمهور خلال الفترة الأخيرة.

وكانت قررت نيابة أول أكتوبر، اليوم الأحد، إخلاء سبيل الفنان أحمد السقا بكفالة ماليّة قدرها خمسة آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات الجارية في البلاغين المقدّمين ضده من قبل طليقته الإعلامية مها الصغير وسائقها الخاص، واللذين تضمنا اتهامات له بالتعدي اللفظي والبدني وقطع الطريق.

المصري اليوم