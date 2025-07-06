طارق الشناوي عن وصايا المطربين بحذف أغانيهم بعد الموت: «يتكسبون منه في الدنيا ويحرمونه في الآخرة»

علق الناقد الفني طارق الشناوي على وصية عدد من المطربين بحذف أغانيهم بعد رحيلهم، للتقليل من ذنوبهم بعد الوفاة إذ يعتبرونها حرامًا شرعا بحسب قولهم.

وكتب طارق الشناوي عبر «فيسبوك»: «حالة من اللاجدوى تجتاح الوسط الغنائي، خاصة بين المطربين الشعبيين بعد رحيل احمد عامر، صار القطاع الأكبر منهم يوصي يمنع تداول أغانيه بمجرد الوفاة واعتبروها وصية لا يجوز التفريط فيها على أساس أن الغناء حرام، ليلقى الله كالثوب الأبيض خاليًا من الذنوب».

وأضاف: «حتي نقيب الموسيقيين دخل على الخط، وبدلًا من أن يدافع عن الفن قال إنه بدأ يراجع نفسه، وتلك هي مع الأسف حقيقة المأساة، جزء من المطربين يمارسون الغناء بينما قناعاتهم أنه حرام شرعًا، يتكسبون منه في الدنيا ويحرمونه في الآخرة».

وقال إبراهيم البرنس، مدير أعمال المطرب الشعبي الراحل أحمد عامر، الذي وافته المنية صباح أمس الأربعاء، إن الفنان الراحل أوصى قبل وفاته بحذف جميع أعماله الغنائية من الإنترنت بعد رحيله.

المصري اليوم