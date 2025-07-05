“الزراعة والاستثمار”.. والي البحر الأحمر يلتقي وفد شركة أدونيس

التقى والي ولاية البحر الأحمر الفريق ركن مصطفى محمد نور، برئيس مجلس إدارة شركة أدونيس العاملة في مجال الزراعة والاستثمار، والمدير العام للشركة السيد يوسف محمد إبراهيم، وذلك بمكتبه الخميس بحضور مدير الهيئة العامة للاستثمار بالولاية نادية ناصر.

وفي تصريحات صحفية عقب اللقاء، قال المدير العام لشركة أدونيس، يوسف محمد إبراهيم، إنه التقى بالوالي وبحث معه تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية في الولاية، خاصة مشروع إنشاء البيوت المحمية الزراعية، مشيراً إلى جاهزيتهم للبدء في تنفيذ وتركيب المباني الجاهزة للزراعة.