“المجموعات ذات الهشاشة العالية”.. ختام المرحلة الرابعة لتوزيع المساعدات الإنسانية للأسر بالفاشر

اختتمت اللجنة الفنية لتنفيذ المساعدات الإنسانية بولاية شمال دارفور ، برنامج توزيع المساعدات الإنسانية بمدينة الفاشر ، والذي كان قد إنطلق مؤخراً ، وذلك بتسليم لجان المساجد، ومراكز إيواء النازحين الدعومات المالية المقدمة من حكومة الولاية.

وإطلعت اللجنة الفنية في إجتماعها الذي إلتام الخميس بالفاشر برئاسة المدير العام لوزارة الرعاية والتنمية الإجتماعية بالولاية دكتورة بدور آدم محمد ، علي التقرير النهائي حول برنامج المساعدات الممول من قبل الحكومة الإتحادية ، والمنفذة عبر وزارة الرعاية والتنمية الإجتماعية .

وأوضحت في تصريحات صحافية أن المرحلة الرابعة للمساعدات الإنسانية ، قد إستهدفت عدد (25) مسجداً بواقع 8 مليون جنيهاً ، فضلاً عن (20) مركزاً للإيواء وذلك بتسليم كل لجنة مبلغ (10) مليون جنيهاً ، كما تم تغطية ست مبادرات للعاملين في ظل الطوارئ بنسبة 100%.

واضافت الدكتورة بدور أن اللجان المعنية بتنفيذ البرنامج قد تمكنت من تجاوز كافة الصعوبات التي واجهتها خاصة فيما يتصل بالقصف المدفعي الممنهج والمستمر من قبل المليشيا الإرهابية ، والحصار المضروب علي المدينة بالإضافة إلى الندرة في السلع الضرورية بأسواق المدينة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بصورة مفرطة بجانب إنعدام السيولة النقدية .

وأشارت إلى أن اللجنة الفنية تمكنت من تحقيق الأهداف المرجوة بصورة جيدة وفق الخطة الاستراتيجية التي أعدتها الوزارة في هذا الشأن.وشددت علي ضرورة رفع الحصار عن الفاشر .

من جهته أوضح مفوض العون الإنساني بالولاية ، الدكتور عباس يوسف آدم ، أن اللجنة ، استهدفت المجموعات ذات الهشاشة العالية وفقاً للمعايير الإنسانية في سبيل توفير الوجبات اليومية خاصة للنازحين من أجل تخفيف معاناتهم.وقال أن نسبة المراكز المستهدفة تفوق ال 50%.

ولفت الدكتور عباس أن برنامج توزيع المساعدات قد سار وفقاً للمنهجية العملية المدروسة بهدف تحقيق الإستقرار النسبي في العمل الإنساني .

وتوقع مفوض العون الإنساني وصول دعومات مماثلة خلال الفترات المقبلة لتغطية مراكز الإيواء الأكثر هشاشة حتي تنعكس عملية توزيع المساعدات المقدمة في تعزيز إستقرار المواطنين.