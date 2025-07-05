لجنة الأمن بمحلية بحري تناقش معالجة قضية الرفاة المدفونة خارج المقابر

ناقشت لجنة الأمن بمحلية بحري في اجتماع لها معالجة قضية الرفاة المدفونة خارج المقابر، حيث وجهت اللجنة بحصر شامل للرفاة على مستوى جميع أحياء المحلية.

واستعرض الاجتماع أمس برئاسة المدير التنفيذي للمحلية الاستاذ عبدالرحمن احمد عبدالرحمن، الموقف الأمني العام، وأكد على استمرار الحملات لمكافحة الظواهر السالبة. إلى جانب الإشادة بالمبادرات المجتمعية، مثل حفر الآبار والعودة الطوعية للأسر النازحة، وكذلك جهود النظافة الكبيرة التي شملت الشوارع والميادين بالمحلية.