وكيل الصحة: منظمة الصحة العالمية شريك استراتيجي في تطوير النظام الصحي بالسودان

أكد وكيل وزارة الصحة، د. هيثم محمد إبراهيم، أن منظمة الصحة العالمية تُعد من أبرز الشركاء الاستراتيجيين في دعم وتطوير النظام الصحي في السودان، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق لمجابهة التحديات الصحية الراهنة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي انعقد الجمعة بمكتب الوكيل بالحجر الصحي القومي، بمشاركة ممثل منظمة الصحة العالمية بالسودان، د. شبل صهباني، ومديري الإدارات العامة بالوزارة. وبحث الاجتماع أبرز الإنجازات المحققة، والتحديات الماثلة أمام القطاع، وسبل استمرار الدعم خلال المرحلة المقبلة.

وشدد وكيل الصحة على ضرورة توحيد الجهود بين الوزارة والمنظمة وكافة الشركاء لضمان وصول الخدمات الصحية إلى جميع ولايات البلاد، مشيرًا إلى أن الصحة يجب أن تظل أولوية فوق كل اعتبار، وأن رعاية المواطن السوداني تُمثل مسؤولية الدولة الأولى.

كما أكد التزام الوزارة بتذليل العقبات التي تعترض سير العمل، وتنفيذ توصيات الاجتماع بما يحقق الأهداف الصحية الوطنية.

وفي سياق متصل، دعا د. هيثم إلى تكثيف التدخلات الصحية لمجابهة الأوبئة، لا سيما في ظل ظهور حالات إصابة بالكوليرا في عدد من الولايات، مشددًا على ضرورة العمل المشترك للحد من آثارها على المواطنين.

من جانبه، ثمّن ممثل منظمة الصحة العالمية، د. شبل صهباني، روح التعاون المثمرة بين المنظمة والوزارة، مشيرًا إلى النجاحات التي تحققت والتدخلات الفاعلة التي نفذتها المنظمة في مواجهة الأوبئة.

وأكد استمرار التنسيق الكامل مع الوزارة بهدف تعزيز النظام الصحي، وتقديم الدعم في مختلف المجالات، لا سيما الطوارئ ومكافحة الأوبئة.