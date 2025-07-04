سياسية
السفيرة إلهام إبراهيم محمد أحمد تقدم أوراق اعتمادها للرئيس البولندي
قدمت السفيرة إلهام إبراهيم محمد أحمد يوم الأربعاء الموافق 2 يوليو 2025، أوراق اعتمادها لفخامة الرئيس البولندي أندجي دودا سفيرة فوق العادة ومفوضة لجمهورية السودان لدى جمهورية بولندا، مقيمة ببرلين.
نقلت السفيرة تحايا وتمنيات فخامة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن لفخامة الرئيس البولندي وتطلعه لتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين فى كافة المجالات.
من ناحيته، رحب فخامة الرئيس البولندي بسعادة السفيرة إلهام، وأعرب عن استعداد بلاده لتقديم كل ما من شأنه تيسير مهمتها، وتوسيع دائرة التعاون في المجالات المختلفة وتمنياته الطيبة لفخامة الرئيس البرهان وللسودان بالسلام والاستقرار.
الجدير بالذكر أن البلدين يتمتعان بعلاقات راسخة وتعاون ممتد لاسيما في مجال الآثار والزراعة والتعاون الثقافي.
سونا