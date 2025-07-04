السفيرة إلهام إبراهيم محمد أحمد تقدم أوراق اعتمادها للرئيس البولندي

قدمت السفيرة إلهام إبراهيم محمد أحمد يوم الأربعاء الموافق 2 يوليو 2025، أوراق اعتمادها لفخامة الرئيس البولندي أندجي دودا سفيرة فوق العادة ومفوضة لجمهورية السودان لدى جمهورية بولندا، مقيمة ببرلين.

من ناحيته، رحب فخامة الرئيس البولندي بسعادة السفيرة إلهام، وأعرب عن استعداد بلاده لتقديم كل ما من شأنه تيسير مهمتها، وتوسيع دائرة التعاون في المجالات المختلفة وتمنياته الطيبة لفخامة الرئيس البرهان وللسودان بالسلام والاستقرار.