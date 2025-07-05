النيل الأبيض: أكثر من 500 ألف لاجئ

ترأس الفريق الركن قمر الدين محمد فضل المولى والي ولاية النيل الأبيض بقاعة أمانة الحكومة بربك أمس الأول الاجتماع المشترك بين حكومة الولاية ووفد المفوضية السامية لشئون اللاجئين برئاسة المستر محمد خان المدير الجديد للمفوضية السامية لشئون اللاجئين مكتب النيل الأبيض وإقليم النيل الأزرق، بحضور مساعد معتمد اللاجئين ومفوضية العون الإنساني بالولاية.

وبحث الاجتماع اوضاع اللاجئين الموجودين بالولاية في عشرة معسكرات بمحليتي السلام والجبلين والبالغ عددهم أكثر من 500 ألف لاجئ ومستوى الخدمات المقدمة للمجتمعات المستضيفة للاجئين بالولاية. وتأثير اللاجئين على خدمات الصحة والتعليم والمياه والبنى التحتية والطرق.

وقدم والي النيل الأبيض رؤية حكومة الولاية في استضافة اللاجئين وتقديم الخدمات الأساسية لهم والمجتمعات المستضيفة بتحسين الأحوال وتقديم كل الخدمات المطلوبة للمجتمعات المستضيفة خاصة خدمات المياه .

ودعا الوالي المفوضية للاضطلاع بدورها كاملا في انفاذ المشروعات الخدمية بمحليات الولاية وخاصة في المناطق التي تستضيف اللاجئين والعمل على ضبط الوجود الأجنبي في المعسكرات بالتنسيق مع معتمدية اللاجئين، واشار الى أنه تم الاتفاق على التعاون الوثيق ما بين حكومة الولاية والمفوضية السامية لشئون اللاجئين والمجتمع المستضيف والمنظمات كل في مجاله من أجل دفع مستوى الخدمات بالولاية.

من جانبه عبر مدير المفوضية السامية لشئون اللاجئين بولاية النيل الأبيض وإقليم النيل الأزرق عن شكره لحكومة ولاية النيل الأبيض لاستضافتها الاعداد الكبيرة من اللاجئين في مواقع مختلفة، وأشار للتحديات الكبيرة التي تواجه اللاجئين والمجتمعات المستضيفة في الخدمات التي تقدم لهم بالتنسيق مع المؤسسات ذات الصلة في المياه والصحة والتعليم والزراعة.