الجزيرة: توفير سكن آمن وصحي وفق خرط موجهة لكل مواطن

أكد المهندس أبو بكر عبد الله، المدير العام لوزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة بولاية الجزيرة والوزير المفوض، التزام وزارته بمواصلة جهودها في مجال التخطيط والتنمية الحضرية، وإزالة كافة التشوهات في القطاعين السكني والتجاري بجميع محليات الولاية.

وأوضح عبد الله، في تصريح لـ(سونا)، أن الوزارة تعمل على توفير سكن آمن وصحي وفق خرط موجهة لكل مواطن، إلى جانب تخصيص مواقع تجارية آمنة تحقق الكسب الحلال للمستحقين.

وشدّد على عدم السماح بأي شكل من أشكال التعدي على الأراضي الحكومية، أو إحداث تشوهات في الأحياء السكنية والأسواق والطرق الرئيسية، مؤكداً أن الوزارة تعمل بتنسيق كامل مع القوات النظامية ومحلية مدني الكبرى في هذا الصدد.

وكشف عن إزالة 19 منزلاً عشوائيًا بحي الزمالك بشرق مدني، كانت قد أُقيمت خلال فترة الحرب نتيجة تغول مليشيا أسرة دقلو المتمردة على المدينة، بالإضافة إلى إزالة كافة التشوهات بشارع النيل.