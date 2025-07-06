حاكم اقليم النيل الازرق ومفوض العون الانساني يتفقدا نازحي المنطقة الغربية

تفقد الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق والأستاذة سلوى آدم بنية مفوض العون الانساني الإتحادي يرافقهما اللواء الركن أمن إبراهيم عمر أحمد قنيعة مدير جهاز المخابرات العامة بالإقليم والأستاذة قسمة عبدالكريم دلدوم نائب مفوض العون الإنساني بالإقليم تفقدوا الجمعة الأوضاع الإنسانية لنازحي المنطقة الغربية بمعسكري الكرامة (3_4) بجنوب وغرب مدينة الدمازين. وذلك ضمن برنامج زيارة مفوض العون الإنساني للإقليم.

وكان في إستقبالهم الأستاذ فرح كباس أحمد مدني محافظ محافظة التضامن والأستاذ محمد عيسى المدير التنفيذي للمحافظة والقيادات الأهلية بالمعسكرين.

ولدى مخاطبته النازحين دعا الفريق احمد العمدة بادي حاكم اقليم النيل الازرق نازحي المنطقة الغربية للإستعداد لتنفيذ برنامج العودة الطوعية لكافة المناطق على مستوى المحافظة، وأكد إلتزام حكومة الإقليم بتأمين معينات العودة والإستقرار وتمكينهم من الدخول في الموسم الزراعي.

وجدد بادي الإلتزام بدعم التنمية في مقدمتها تنفيد مشروع طريق المنطقة الغربية وصولاً للمناطق والبوابات الحدودية للإقليم وناشد النازحين الى ضرورة العمل على إسناد القوات المسلحة في معركة الكرامة تحريراً لتراب الإقليم وتطهيره من دنس فلول المتمرد جوزيف توكا ومليشيا آل دقلو الإرهابية، وقدم التهنئة بالنجاح الذي أحرزه الطلاب النازحين في نتيجة الإمتحانات.

وامتدحت الاستاذة سلوي ادم بنية مفوض العون الإنساني إستجابة النازحين لبرنامج العودة لمناطقهم المختلفة مؤكدة الإلتزام بتأمين إحتياجات العودة والإستقرار وتوجيه المنظمات للمزيد من التدخلات .

من جانبه دعا الاستاذ فرح كباس محافظ محافظة التضامن لاهمية الترتيب لإنجاح برنامج العودة الطوعية للنازحين وتمكينهم من الإستقرار .

واشادت الاستاذة قسمة عبدالكريم دلدوم نائب مفوض العون الإنساني بالإقليم بجهود المنظمات العاملة في توفير معينات الإيواء ودعم خدمات المياه والصحة والتعليم والخدمات الأخرى بمعسكرات الكرامة على مستوى الإقليم، وأعربت عن تقديرها للقوات المسلحة والقوات الأخرى في ترسيخ دعائم الامن والإستقرار بالإقليم.