الفريق شرطة بابكر سمرة وزير الداخلية يصل ولاية الخرطوم وقيادات الوزارة تستقبله

إستقبلت قيادات وزارة الداخلية الجمعة بولاية الخرطوم الفريق شرطة/ بابكر سمرة مصطفى وزير الداخلية بعد تكليفه مؤخرا بمهام الوزارة.

وتفيد متابعات المكتب الصحفى للشرطة أن وزير الداخلية وعقب إكتمال مراسم آداء القسم باشر مهامه وزيرا للداخلية بالعاصمة الادارية مدينة بورتسودان والتقي عددا من الجهات والشخصيات الرسمية وعقد عدة إجتماعات وبعد وصوله ولاية الخرطوم سيلتقي عدد من الشخصيات ويجري زيارات تفقدية للقوات والادارات التابعة للوزارة لمناقشة الخطط الأمنية وسير العمل.

للوقوف على جاهزيتها لتقديم الخدمات الشرطية المتكاملة فى حماية وتأمين ممتلكات المواطنين بعد أن إكتمل تنفيذ مصفوفة الإنتقال للعاصمة الخرطوم بجانب لقاءات مع الجهات ذات الصلة لتفعيل الخطط والبرامج الشرطية التى تعنى بالانتشار الشرطى منعا للجريمة ومتابعة تأهيل وصيانة الإدارات العامة والمتخصصة وتذليل العقبات حتي تتمكن جميع مكونات الوزارة من الإضطلاع بواجباتها علي الوجه المطلوب.

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