والي الخرطوم يقف على الأوضاع بمجمع معالجة النفايات والمرافق الخدمية بمدينة الصحفيين بالحارة100

تفقد والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، الجمعة، منطقة أبوليدات لمعالجة النفايات غربي محلية كرري والتي تضم عدة مجمعات هي مجمع فرز وتدوير النفايات وانتاج السماد العضوي ومجمع معالجة النفايات الطبية التابع لهىئة نظافة ولاية الخرطوم ومكبس الفرز وكسارات البلاستيك .

وقال الوالي أن الهدف من الزيارة يأتي في إطار دعم وتفعيل العمل بهذه المجمعات لمقابلة الأفراز العالي للنفايات عقب عودة المواطنين فضلا عن إستكمال دورة التخلص السليم من النفايات واعادة تدوير بعض مكوناتها.

الى ذلك ادى والي الخرطوم صلاة الجمعه بمسجد مدينة الصحفيين بالحارة (100) بمحلية كرري.. وتناول أمام وخطيب المسجد الشيخ الدكتور يحي بخيت ابكر… الهجره النبوية وربطها بالواقع والاستفادة من النهج النبوي في الهجره في تأسيس دولة مدينه واعداد القوة لمجابهة العدوان ونبذ الجهوية وخطاب الكراهية بين أفراد المجتمع.

والي الخرطوم لدى مخاطبته المصلين حيا المواطنين الصامدين وقطاع الصحفين بالحي الذين ظلوا صامدين في منازلهم طيلة فترة الحرب.

مشيرا للمساعي لاكمال بقية الخدمات التي انتظمت في مجالات التعليم والصحة بالتعاون مع لجنة الحي وبشر بحل مشكلة قطوعات الكهرباء والبرمجه القاسيه علي المواطن قريباً .

ولفت أن إهتمام الولاية الآن هي بسط الأمن وتامين الاحياء واشراك الشباب في الشرطة المجتمعية والمقاومة الشعبية وقال ماتم من خدمات هو حق اصيل للمواطن.

في السياق تفقد الوالي والوفد المرافق له مدرستي البنين والبنات الابتدائية ووقف علي الاحتياجات والنقص ووعد باكمالها وكذلك النقص في الكادر الطبي بالمركز الصحي وبقية المعينات.