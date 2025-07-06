جائزة الوالي .. لأفضل مؤسسة صحية في نهر النيل

علن الامين العام للمجلس الاعلى للجودة الشاملة الامتياز بولاية نهر النيل لؤي مصطفى، الجمعة، عن جائزة والي نهر النيل محمد البدوي عبد الماجد (جائزة الوالي) لافضل مؤسسة صحية في الولاية في تحقيق معايير الجودة والاشتراطات الصحية وخدمة المواطن.

وحدد مجلس الجودة الشاملة والامتياز بولاية نهر النيل ست محاور تتنافس عليها المؤسسات الصحية في كل محليات الولاية السبع وتشمل المحاور (جودة الرعاية الصحية، والاداء المؤسسي والكفاءة التشغيلية، والامن والسلامة والبنية التحتية، وإدارة الموارد البشرية ،والامتثال للبرتوكولات، والمؤشرات المالية والاستراتيجية).

وتتضمن هذه الست محاور فروع داخلية في كل محور ثلاثة عناوين.

ومن المنتظر ان تنتهي لجنة الخبراء والمختصين التي تقف على تلك المؤسسات الصحية ميدانيا للتحقق من تلك المعايير في كل محاورها في الخامس عشر من شهر اغسطس المقبل .

وقال الامين العام للمجلس الجودة الشاملة والامتياز بولاية نهر النيل لؤي مصطفي ان جائزة الوالي تأتي من اهتمام والي نهر النيل د. محمد البدوي عبد الماجد بقضية الصحة وجعلها من العوامل الست للتنمية في الولاية .

واشار مصطفى الى ان زيارات الوالي للمحليات لافتتاح مشروعات جديدة والتي بدأت بشندي وبربر كان المشروعات الصحية هي اكثر عددا من بقية المشروعات الاخرى وإن تلك المشروعات التي افتتحها الوالي كانت فيها نقلة نوعية في الخدمات الصحية لصالح المواطن .