لدي زيارتهم سنجة: وفد أبناء دينكا أبيي يجددون وقوفهم خلف القوات المسلحة

استقبل أمين عام حكومة ولاية سنار والمدير التنفيذى لمحلية سنجة واللجنة الأمنية بالمحلية بمدخل مدينة سنجة يوم الجمعة وفد أبناء دينكا أبيي الذي يزور الولاية بهدف إجراء حصر دقيق لأبناء دينكا أبيي بولاية سنار وتحديد الهوية لمواطنى أبيي.

وأكد الوفد سعيهم لفتح معسكرات تدريب للقادرين على حمل السلاح من أبناءهم للوقوف إلى جانب القوات المسلحة .

مشيرين إلى الجاهزية العالية والإستعداد التام للوقوف في وجه كل المخططات التي تستهدف أمن وإستقرار وسيادة السودان.

وأشار أمين عام حكومة ولاية سنار مجدى برير الحسن إلى دور المواطن لاسيما في هذه الظروف التي تتطلب منا جميعا التكاتف والعمل المشترك، داعيا إلى الوقوف في خندق الوطن والالتفاف حول القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لمجابهة التحديات .