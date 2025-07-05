خسر التأهل.. الهلال السعودي يفشل في الثأر من قائد فلومينينسي

كتب القدر سيناريو تفوق جديد للبرازيلي تياجو سيلفا المدافع المخضرم وقائد فلومينينسي، على الهلال السعودي في كأس العالم للأندية.

وفاز فلومينينسي 2-1 على الهلال في الدور ربع النهائي من البطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء فوز فلومينينسي بمشاركة القائد سيلفا صاحب الـ 40 عاما، ليكرر اللاعب تفوقه على الهلال، بعدما شارك قبل 3 أعوام ونصف في انتصار فريقه السابق تشيلسي على حساب الزعيم.

وفي فبراير/ شباط 2022، التقى الهلال مع تشيلسي في نصف نهائي المونديال، وفاز البلوز وقتها 1-0، حيث شارك سيلفا أساسيا وساهم في التغلب على الزعيم، ليكرر اللاعب تفوقه مرة أخرى على نفس الفريق ولكن بقميص فلومينينسي.

يذكر أن فلومينينسي سيتقابل مع الفائز من بالميراس البرازيلي وتشيلسي بالدور نصف النهائي يوم الثلاثاء المُقبل.

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