نيران بالميراس الصديقة تقود تشيلسي لنصف نهائي المونديال

واصل تشيلسي تقدمه في بطولة كأس العالم للأندية ببلوغه نصف النهائي بعد فوزه على بالميراس (2-1)، اليوم السبت، في دور الـ8.

سجل ثنائية الفريق الإنجليزي كول بالمر، وأجوستين جياي “هدف عكسي” في الدقيقتين 16 و83، فيما أحرز إستيفاو هدف بالميراس الوحيد بالدقيقة 53.

وبذلك، ضرب تشيلسي موعدا مع فلومينينسي في المربع الذهبي.

ضغط بالميراس من البداية على البلوز، أملا في الوصول لمرماه، إلا أن تشيلسي كان المبادر بالتهديد بعد 5 دقائق عبر تسديدة بالمر من خارج منطقة الجزاء، لكن الحارس ويفيرتون حولها ببراعة إلى ركنية.

وبعد بضع دقائق، تسلم بالمر تمريرة على حافة منطقة الجزاء، ليتوغل بها ويسدد بيسراه أرضية زاحفة داخل الشباك، محرزا هدف تقدم البلوز.

وتواصل المد الأزرق على مرمى بالميراس، ليوجه إنزو فيرنانديز تسديدة بالقرب من منطقة الجزاء، استقرت في منتصف المرمى بين يدي ويفيرتون.

وكاد بالميراس أن يصل لمرمى روبرت سانشيز بعد عرضية متقنة من الجهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء، لكن إستيفاو فشل في التعامل معها بغرابة، مهدرا فرصة معادلة النتيجة.

ووقف سانشيز حائلا أمام ضربة رأسية وجهها فانديرلان نحو الزاوية اليسرى، بعدما تصدى للكرة بسهولة، لينتهي الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدف دون رد.

وبعد دقائق معدودة من بداية الشوط الثاني، باغت إستيفاو لاعبي البلوز بتسديدة من زاوية صعبة، ليتفاجأ سانشيز بها أثناء ارتطامها في العارضة ثم تحولها إلى داخل الشباك.

وحاول ألان تجربة حظه بتسديدة أرضية زاحفة بالقرب من منطقة جزاء البلوز، لكن كرته مرت بجوار القائم.

وبعد مشاركته كبديل ببضع دقائق، وجه جواو بيدرو تسديدة أرضية نحو مرمى بالميراس، لكن الكرة ذهبت بعيدة إلى خارج الملعب.

وتهيأت كرة أمام كوكوريا داخل منطقة جزاء الفريق البرازيلي، لكنه أطاح بها بغرابة أعلى المرمى.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بـ7 دقائق، نجح تشيلسي في التقدم بهدف ثانٍ بعدما وصلت كرة إلى جوستو على الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء، ليحاول إرسال عرضية، لكنها ارتطمت بقدم المدافع جياي وتحولت بالخطأ إلى داخل الشباك.

بعدها شن بالميراس هجمة خاطفة عن طريق البديل باولينيو، الذي توغل داخل منطقة الجزاء من الجهة اليسرى، قبل أن يسدد كرة أرضية زاحفة، مرت بجوار القائم.

وحرم القائم تشيلسي من إطلاق رصاصة الرحمة على بالميراس في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، بعدما وقف حائلا أمام تسديدة يسارية من مادويكي داخل منطقة الجزاء.

هذا قبل أن يتصدى حارس الفريق البرازيلي لتسديدة قوية زاحفة أطلقها بيدرو من قلب منطقة الجزاء، ليحولها ببراعة إلى ركنية.

كووورة