حسام حبيب: مبقتش أندم على حاجة

قال المطرب حسام حبيب إنه لا يندم علي أي شىء مر به في حياته، لأن كل من المكسب والخسارة لهم فائدة، وكل منهما ممكن أن يوقع الانسان في الخطأ.

وتابع حسام حبيب خلال لقاء حصري مع عرب وود، أنه شخص يحب فكرة الحب وهو بالنسبة له أسمي وأفضل شىء في الحياة، قائلا: “بزعل لما حد يقولي الحب مش كل حاجة.. مش معنى انك حبيت غلط يبقي الحب غلط”، مشددا علي أن الحب بالنسبة له ألا يكون مشروطا.

وأضاف حسام حبيب أنه لا يعترف بالندم في حياته، ولكنه يشعر بإهمال للمقربين له من بينهم عائلته وأصدقائه وجمهوره العادي، حتي وإن بلغ عددهم إثنان فقط، مشيرا الي أنه توقف عن الحزن الفترة الأخيرة في حياته، قائلا: “خلاص بطلت أزعل علي حاجة لأن في الآخر هي مش مستاهلة”.

جدير بالذكر أن حسام حبيب حقق نجاح جماهيري كبير بأولي أغانى ألبومه الجديد سيبتك، والذي يقدم من خلاله مفاجأت للجمهور، كما أعلن في الساعات الماضية عن ديو يجمعه مع المطرب رامي صبرى في البومه الجديد.

بوابة روز اليوسف