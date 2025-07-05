والي ولاية الخرطوم يستقبل وزير الداخلية ويقدم تنويراً عن الأوضاع بالولاية ويثمن مجهودات قوات الشرطة

قام الفريق شرطة / بابكر سمرة مصطفى علي وزير الداخلية بزيارة إلى أمانة حكومة ولاية الخرطوم حيث كان في إستقباله الأستاذ / أحمد عثمان والي ولاية الخرطوم المكلف وعدد من أعضاء حكومته ومكونات لجنة أمن الولاية

واستمع وزير الداخلية خلال الزيارة لتنويرٍ مفصّل قدمه والي الولاية تناول خلاله أبرز التحديات والمعالجات التي تم إتخاذها حتى الآن مثمناً مجهودات قوات الشرطة ودورها الفاعل في بسط الأمن من خلال إنتشارها الملحوظ في كافة محليات الولاية

وزير الداخلية أعرب عن تقديره لحفاوة الإستقبال مشيداً بالمجهودات المتواصلة التي ظلت تبذلها حكومة الولاية خاصةً فيما يتعلق بتأمين المواطنين متعهداً في الوقت نفسه بالعمل على تذليل كافة العقبات وتسخير الإمكانيات لتعزيز هذه الجهود

ووفقاً *لمتابعات المكتب الصحفي للشرطة* فقد تصدرت قضايا الوجود الأجنبي والقضاء على التفلتات الأمنية وتوفير معينات العمل أجندة اللقاء .

المكتب الصحفي للشرطة