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شاهد بالصور والفيديو.. حسناء الإعلام السوداني شهد المهندس تعود لإثارة الجدل على مواقع التواصل وتستعرض جمالها بإطلالة جريئة

2025/07/05
شهد المهندس جديد3

شهد المهندس جديد

عادت المذيعة السودانية, الشهيرة شهد المهندس, لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة حديثة أثارت اهتمام الجمهور والمتابعين.

https://www.facebook.com/reel/1283318526851022

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن نجمة قناة النيل الأزرق, وسودانية 24 السابقة, ظهرت في صور ومقاطع فيديو بأزياء وصفها الجمهور بالمثيرة للجدل.

شهد المهندس جديد2

المذيعة الحسناء استعرضت جمالها بأزياء قصيرة عرضتها لإنتقادات وسخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي, حيث طالبها الكثير من المعلقين بالعودة لشكلها الأول إبان فترة عملها بالقنوات السودانية.

شهد المهندس جديد3

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

 

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