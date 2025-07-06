لجنة مختصة لاعادة تأهيل رئاسة مقر الصندوق القومي للتأمين الصحي

أعلن المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي الدكتور فاروق نور الدائم تكوين لجنة فنية مختصة لاعادة تأهيل مقر رئاسة الصندوق بالخرطوم.

وأبدي خلال زيارة ميدانية تفقد خلالها مقر رئاسة الصندوق بشارع البلدية ومكتب الحالات المحولة اليوم، عن ترتيبات لإيجاد بدائل فعالة للطاقة ومصادر مستدامة للمياه.

ووقف المدير العام خلال الزيارة الميدانية على حجم الأضرار التي تعرضت لها مباني رئاسة الصندوق ومكتب الحالات المحولة.