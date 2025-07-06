سياسية

بدء استخراج شهادة تنظيم مهنة القانون (المعادلة)

2025/07/06
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أعلن سكرتير مجلس تنظيم مهنة القانون مولانا إيهاب بشري عن فتح باب التقديم لاستخراج شهادات اجتياز امتحان تنظيم مهنة القانون (المعادلة) اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 7 يوليو حتى 17 يوليو 2025، بمقر المجلس بمدينة الدامر بولاية نهر النيل، ورئاسات الإدارات القانونية بالولايات الآتية:
(كسلا – النيل الأبيض – الولاية الشمالية – ولاية سنار – البحر الأحمر – الجزيرة – القضارف – الخرطوم)،
على أن يستمر استخراج الشهادات بمقر المجلس بالدامر.
وعلى المتقدم إحضار:
– صورتين فوتوغرافيتين بخلفية بيضاء،
– الشهادة الجامعية موثقة من التعليم العالي،
– إثبات شخصية،
– الرسوم المقررة.
سونا

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