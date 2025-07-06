سياسية
بدء استخراج شهادة تنظيم مهنة القانون (المعادلة)
أعلن سكرتير مجلس تنظيم مهنة القانون مولانا إيهاب بشري عن فتح باب التقديم لاستخراج شهادات اجتياز امتحان تنظيم مهنة القانون (المعادلة) اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 7 يوليو حتى 17 يوليو 2025، بمقر المجلس بمدينة الدامر بولاية نهر النيل، ورئاسات الإدارات القانونية بالولايات الآتية:
(كسلا – النيل الأبيض – الولاية الشمالية – ولاية سنار – البحر الأحمر – الجزيرة – القضارف – الخرطوم)،
على أن يستمر استخراج الشهادات بمقر المجلس بالدامر.
وعلى المتقدم إحضار:
– صورتين فوتوغرافيتين بخلفية بيضاء،
– الشهادة الجامعية موثقة من التعليم العالي،
– إثبات شخصية،
– الرسوم المقررة.
سونا