بدء استخراج شهادة تنظيم مهنة القانون (المعادلة)

أعلن سكرتير مجلس تنظيم مهنة القانون مولانا إيهاب بشري عن فتح باب التقديم لاستخراج شهادات اجتياز امتحان تنظيم مهنة القانون (المعادلة) اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 7 يوليو حتى 17 يوليو 2025، بمقر المجلس بمدينة الدامر بولاية نهر النيل، ورئاسات الإدارات القانونية بالولايات الآتية: