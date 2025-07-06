“عقب خلاف بطون قبيلتي الكبابيش والهواوير”.. والي الشمالية يزور محلية الدبة

قام والي الشمالية الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد ابراهيم، برفقة لجنة امن الولاية السبت بزيارة لمحلية الدبة ،للوقوف ميدانيا على الأوضاع الأمنية بالمحلية، في أعقاب الأحداث الأخيرة بمدينة الدبة والتي تمثلت في خلاف محدود بين جزء محدود من بطون قبيلتي الكبابيش والهواوير .

وتناول الاجتماع المشترك بين لجنة امن الولاية ولجنة امن المحلية ،برئاسة والي الولاية اسباب وقوع الأحداث والمعالجات التي قامت بها لجنة امن المحلية لاحتواء هذه المشكلة ومنع تطورها وعدم تكرارها مستقبلا بجانب ماتم من معالجات الصلح بين الاطراف عبر مكونات الادارة الاهلية.

وأكد مقرر لجنة امن الولاية مدير شرطة الولاية اللواء شرطة حقوقي محمد علي الحسن الكودابي في تصريح لسونا أن محلية الدبة آمنة ومستقرة،

كما أكد أن المكونات القبلية بالمحلية تعيش في وئام وسلام تام، لافتا إلى أن ما حدث تصرف فردي من شباب متفلت من جزء محدود من بطون هذه القبائل.