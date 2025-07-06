سياسية

والي الجزيرة: مليشيا أسرة دقلو إستهدفت طمس الهوية السودانية

2025/07/06
IMG 20190301 201845
أكد الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة أن مليشيا أسرة دقلو المتمردة إستهدفت طمس الهوية السودانية بإستهداف العلماء والمؤسسات العلمية .
وجدد الوالي لدى تفقده السبت سير إمتحانات جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم وتدشين المرحلة الأولى من الإجلاس إلتزام حكومته بدعم ومساندة التعليم العالي مؤكداً أن الجامعات مستشار علمي ومرجعية لكل برامج وخطط حكومة الولاية .
ودعا الجامعات ومعاهد البحث العلمي للعمل يدا واحدة والعمل علي رتق النسيج الإجتماعي وتوعية الشباب وكشف أهداف ومرامي المليشيا المتمردة .
من جانبه أكد البروفيسور محمد عبد الله سليمان مدير جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم أن قيام الإمتحانات عبر عن إستقرار الولاية والجامعة وتحقيق رغبة الطلاب في تكملة الدراسة .
فيما أكد البروفيسور برير صالح برير نائب مدير الجامعة أن تقديرات خسائر الجامعة يسبب مليشيا أسرة دقلو المتمردة 15 مليون دولار، معلناً جاهزية الجامعة عبر كلياتها لدعم كافة برامج حكومة الولاية .
سونا

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/07/06