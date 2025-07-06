والي الجزيرة: مليشيا أسرة دقلو إستهدفت طمس الهوية السودانية

أكد الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة أن مليشيا أسرة دقلو المتمردة إستهدفت طمس الهوية السودانية بإستهداف العلماء والمؤسسات العلمية .

وجدد الوالي لدى تفقده السبت سير إمتحانات جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم وتدشين المرحلة الأولى من الإجلاس إلتزام حكومته بدعم ومساندة التعليم العالي مؤكداً أن الجامعات مستشار علمي ومرجعية لكل برامج وخطط حكومة الولاية .

ودعا الجامعات ومعاهد البحث العلمي للعمل يدا واحدة والعمل علي رتق النسيج الإجتماعي وتوعية الشباب وكشف أهداف ومرامي المليشيا المتمردة .

من جانبه أكد البروفيسور محمد عبد الله سليمان مدير جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم أن قيام الإمتحانات عبر عن إستقرار الولاية والجامعة وتحقيق رغبة الطلاب في تكملة الدراسة .